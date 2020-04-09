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Карантин в Украине: спортивные тренировки разрешат, но не всем

STYLERКоронавирус    09.04.2020 - 12:33
Карантин в Украине: спортивные тренировки разрешат, но не всем
Спорт во время карантина (Коллаж РБК-Украина)

В Кабмине сообщили, кому разрешат возобновить спортивные тренировки

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространению коронавируса. С 6 апреля карантинные меры были усилены и в распоряжении появился пункт о запрете посещения спортивных площадок, скверов, парков и стадионов. Ранее были закрыты спортивные клубы и многие спортсмены озадачились тем, где им тренироваться.

Как сообщают в пресс-службе Кабинета министров, в Украине планируют возобновить тренировки штатных сборных команд по олимпийским видам спорта, которые готовятся к участию в международных соревнования и Олимпийских играх.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Министерству молодежи и спорта изучить опыт тренировок в условиях карантина в других странах и составить план, по которому можно будет реализовать это в Украине.

"Мы на определенный срок карантинных мероприятий должны провести детальный анализ как наши партнеры, друзья, конкуренты по беговых дорожках и других спортивных площадках готовят своих собственных элитных спортсменов. Чтобы в дальнейшем мы могли, если иметь такой опыт, имплементировать в Украине, и позволить нашим спортсменам безопасно готовиться. Даже в такие непростые времена мы не должны забывать о спорте и гордость нашей нации", - сказал премьер-министр.

Также отмечается, что решение о разрешении тренировок Кабинет министров рассмотрит на следующем заседании.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ослабили карантин для некоторых категорий.

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