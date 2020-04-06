Карантин в Украине: в сети показали, как меряют температуру въезжающим в Киев

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 6 апреля. Накануне киевские власти издали приказ проверять температуру всем въезжающим на авто людям. Однако по факту этого не происходит. В сети показали видео, на котром показано, что машины никто не останавливает, в город можно попасть без проблем.

На видео показан так называемый температурный скрининг со стороны Пущи-Водицы, которого на самом деле нет.

Люди в камуфляже стоят и не останавливают автомобили.

Напомним, С 6 апреля Кабмин постановил ввести особый режим въезда и выезда на территорию областей с установкой пропускных пунктов. На них будет проводиться температурный скрининг всех водителей и пассажиров транспортных средств.

В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, местные органы власти наделяются полномочиями ограничивать сообщение между областями.

Под Киевом не проверяют водителей (YouTube)