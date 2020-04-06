Карантин в Україні: в мережі показали, як міряють температуру в'їжджаючим у Київ

Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Напередодні київські власті видали наказ перевіряти температуру всім в'їжджаючим на авто людям. Однак за фактом цього не відбувається. У мережі показали відео, на якому показано, що машини ніхто не зупиняє, в місто можна потрапити без проблем.

На відео показаний так званий температурний скринінг з боку Пущі-Водиці, якого насправді немає.

Люди в камуфляжі стоять і не зупиняють автомобілі.

Нагадаємо, З 6 квітня Кабмін ухвалив ввести особливий режим в'їзду та виїзду на територію областей з установкою пропускних пунктів. На них буде проводитися температурний скринінг всіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавіруса, місцеві органи влади наділяються повноваженнями обмежувати сполучення між областями.

Під Києвом не перевіряють водіїв (YouTube)