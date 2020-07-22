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Карантин в Украине продлили до осени: что будет со школьниками

Среда 22 июля 2020 15:12
Карантин в Украине продлили до осени: что будет со школьниками
Школы в условиях карантина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Кабмин продлил карантин до конца августа

Карантин в Украине продлили до 31 августа 2020 года. Такое решение сегодня, 22 июля, принял Кабинет министров Украины. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что в связи с эпидемией COVID-19 в стране устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как будут работать школы

В Министерстве образования и науки работают над несколькими планами на новый учебный год. При этом все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Ожидается, что с 1 сентября школы заработают в обычном режиме. При этом школы могут не открыться только в районах красной зоны. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что массового закрытия школ не будет, если не будет превышен эпидемиологический порог по гриппоподобным заболеваниям.

Если же уровень заболеваемости в стране будет на высоком уровне, то ученики снова перейдут на дистанционное обучение. При среднем уровне заболеваемости власти введут смешанную форму обучения.

Напомним, в Минздраве представили основные рекомендации для проведения учебного процесса в период карантина.

Ранее в Минздраве придумали обучение в школах в смешанном формате.

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