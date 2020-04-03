Карантин в Украине: как подавать документы родителям первоклашек

Как подать документы первоклашке (Коллаж РБК-Украина)

Министерство образования объяснило родителям, как подавать документы для первоклашки в условиях карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта до 24 апреля. Не исключено, что правительство может продлить специальные меры. Родителям детей, которые в 2020 году пойдут в первый класс, Министерство образования разъяснило, как будет проходить подача документов. Об этом сообщается на официальном сайте МОН.

Теперь из-за карантина школы могут принимать документы для зачисления в первый класс онлайн или переносить срок их приема. Это будет зависеть от сроков карантина.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии Covid-19 позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы ", - сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учредитель заведения общего среднего образования может принять решение о гибком приеме документов у родителей первоклассника.

В частности, учредитель может разрешить подавать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи. Входящие документы, полученные таким образом, регистрируются отдельно от других документов с указанием электронного адреса отправителя и адресата.

Согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования, сроки приема документов для зачисления в учреждения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. Срок приема заявлений не больше месяц.

Как мы ранее писали, Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн". Обучение будет проходить с понедельника по пятницу для учеников 5-11 классов по 11 предметам. Начинаются занятия в 10 утра.