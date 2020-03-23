Пенсионерам готовят сразу несколько денежных сюрпризов: кому повысят выплаты

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, предварительно до 3 апреля. Кабинет министров постановил принять определенные меры для усиления социальной защиты населения. Для этого пенсионерам проведут индексацию пенсий, а некоторые категории из них получат денежные надбавки. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга 23 марта.

"Мы заботимся о том, чтобы вам было комфортно и безопасно в условиях карантина", - сообщила о нововведениях Марина Лазебная.

Какие сюрпризы ожидают пенсионеров:

С апреля 2020 года будет сделана надбавка в 1 тысячу гривен, пенсионерам и людям с инвалидностью, у которых пенсия до 5 тысяч гривен.

Будет проведена индексация трудовых пенсий на 11 %.

С мая 2020 года будет ежемесячная доплата в сумме 500 грн к пенсии, пенсионерам которым 80 или больше лет, такую надбавку получат 1,5 млн пенсионеров.

Запланирована программа "Помощь пожилому человеку", цель которой научить и помочь пенсионерам пользоваться карточкой онлайн, 40 тісяч социальных работников по всей стране будут помогать пенсионерам.

Как мы ранее сообщали, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн