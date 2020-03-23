Пенсіонерам готуют одразу декілька грошових сюрпризів: кому підвищать виплати

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, попередньо до 3 квітня. Кабінет міністрів ухвалив прийняти певні заходи для посилення соціального захисту населення. Для цього пенсіонерам проведуть індексацію пенсій, а деякі категорії з них отримають грошові надбавки. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час брифінгу 23 березня.

"Ми дбаємо про те, щоб вам було комфортно і безпечно в умовах карантину", - повідомила про нововведення Марина Лазебна.

Які сюрпризи очікують пенсіонерів:

З квітня 2020 року буде зроблена надбавка в 1 тисячу гривень, пенсіонерам і людям з інвалідністю, у яких пенсія до 5 тисяч гривень.

Буде проведена індексація трудових пенсій на 11 %.

З травня 2020 року буде щомісячна доплата у сумі 500 грн до пенсії, пенсіонерам яким 80 або більше років, таку надбавку отримають 1,5 млн пенсіонерів.

Запланована програма "Допомога літній людині", мета якої навчити і допомогти пенсіонерам користуватися карткою онлайн, 40 тисяч соціальних працівників по всій країні готові допомогати пенсіонерам.

Як ми раніше повідомляли, основним джерелом пенсійного доходу для 11,3 млн пенсіонерів (з яких 63% складають жінки) є державна солідарна пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082,98 грн