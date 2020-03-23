ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пенсионерам готовят сразу несколько денежных сюрпризов: кому повысят выплаты

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 12:57
Пенсионерам готовят сразу несколько денежных сюрпризов: кому повысят выплаты
Украинским пенсионерам приготовили сюрприз на карантине (Коллаж РБК-Украина)

Во время карантина из-за коронавируса украинские пенсионеры получат денежные надбавки

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, предварительно до 3 апреля. Кабинет министров постановил принять определенные меры для усиления социальной защиты населения. Для этого пенсионерам проведут индексацию пенсий, а некоторые категории из них получат денежные надбавки. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время брифинга 23 марта.

"Мы заботимся о том, чтобы вам было комфортно и безопасно в условиях карантина", - сообщила о нововведениях Марина Лазебная.

Какие сюрпризы ожидают пенсионеров:

  • С апреля 2020 года будет сделана надбавка в 1 тысячу гривен, пенсионерам и людям с инвалидностью, у которых пенсия до 5 тысяч гривен.
  • Будет проведена индексация трудовых пенсий на 11 %.
  • С мая 2020 года будет ежемесячная доплата в сумме 500 грн к пенсии, пенсионерам которым 80 или больше лет, такую надбавку получат 1,5 млн пенсионеров.
  • Запланирована программа "Помощь пожилому человеку", цель которой научить и помочь пенсионерам пользоваться карточкой онлайн, 40 тісяч социальных работников по всей стране будут помогать пенсионерам.

Как мы ранее сообщали, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082,98 грн

Коронавирус в Украине: Емец предлагает почасовую оплату для медиков До конца дня все регионы будут обеспечены тестами на коронавирус, - МВД
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь