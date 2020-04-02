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В Україні паски почнуть святити без відвідування церкви: всі деталі

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 20:48
В Україні паски почнуть святити без відвідування церкви: всі деталі
Великодній кошик (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною проблем з освяченням пасок

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Спочатку він планувався до 3 квітня, але його продовжили до 24 числа. При цьому Великдень цього року відзначається 19 квітня, і українці зіткнутися з проблемою освячення пасок. Але в Житомирі придумали цікаве рішення.

Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що міська влада домовилися з хлібозаводами про освячення пасок прямо на виробництві. До таких заходів місцева влада була змушена вдатися у зв'язку з пандемією коронавіруса.

"Для того, щоб ми могли отримати освячені паски на всіх виробництвах, це і Бердичів, Новоград-Волинський і Житомир, ми освятимо ці паски. В торгових мережах можна буде придбати відразу освячені паски", - заявив Сухомлин в своєму відеозверненні в Facebook.

Нагадаємо, що в МОЗ назвали головну групу ризику для коронавіруса серед українців. Головний санітарний лікар України Віктора Ляшко підкреслив, що в групі ризику знаходяться люди з цукровим діабетом. До такого висновку медики прийшли після аналізу смертельних випадків в Україні.

Він також зазначив, що найчастіше отримати ускладнення від коронавіруса можуть літні люди з хронічними захворюваннями, які погано впливають на імунну систему.

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