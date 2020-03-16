Карантин в Украине на особых условиях: кому начнут привозить домой продукты

В Киеве во время карантина социально незащищенных групп населения ждет гуманитарная помощь
Карантин в Украине с 17 марта ожесточится в ряде областей, включая Киев. Мэр Виталий Кличко заявил, что со вторника ограничится коммуникация между столицей и другими городами, а также массовые мероприятия, работа кафе и ресторанов, закроются многие магазины. При этом, с целью помощь социально незащищенным группам населения, будет выдаваться гуманитарная помощь, которую сразу будут привозить на дом.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем заявлении, в первую очередь помощь будет поступать одиноким пожилым людям.
"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.
Также в заявлении говорится о том, как ужесточится карантин уже с 17 марта. Виталий Кличко заявил, что в городе максимально ограничивается:
Временно останавливается работа:
Напомним, что коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.
Ранее Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам.