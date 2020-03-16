Карантин в Україні на особливих умовах: кому почнуть привозити додому продукти

Карантин в Україні з 17 березня посилиться в ряді областей, включаючи Київ. Мер Віталій Кличко заявив, що з вівторка обмежиться комунікація між столицею та іншими містами, а також масові заходи, робота кафе і ресторанів, закриється багато магазинів. При цьому, з метою допомоги соціально незахищеним групам населення, буде видаватися гуманітарна допомога, яку відразу будуть привозити додому.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у своїй заяві, у першу чергу допомога буде надходити самотнім літнім людям.

"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей харчовими продуктами та предметами першої необхідності. Їх доставлять додому", - наголосив Віталій Кличко.

Також у заяві йдеться про те, як посилиться карантин вже з 17 березня. Віталій Кличко заявив, що в місті максимально обмежується:

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.

Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

Не будуть працювати магазини та торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів та аптек.

Тимчасово зупиняється робота:

Спортивних комплексів і залів.

Установ побутового обслуговування населення.

СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салонів та інших.

Розважальних закладів, дискотек, нічних клубів, комп'ютерних клубів.

Нагадаємо, що коронавірус підтвердився ще у двох українців.

Раніше Зеленський скликав термінове засідання за участю Кабміну по карантинним заходам.