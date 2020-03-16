Карантин в Україні на особливих умовах: кому почнуть привозити додому продукти

У Києві під час карантину соціально незахищених груп населення чекає гуманітарна допомога
Карантин в Україні з 17 березня посилиться в ряді областей, включаючи Київ. Мер Віталій Кличко заявив, що з вівторка обмежиться комунікація між столицею та іншими містами, а також масові заходи, робота кафе і ресторанів, закриється багато магазинів. При цьому, з метою допомоги соціально незахищеним групам населення, буде видаватися гуманітарна допомога, яку відразу будуть привозити додому.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у своїй заяві, у першу чергу допомога буде надходити самотнім літнім людям.
"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей харчовими продуктами та предметами першої необхідності. Їх доставлять додому", - наголосив Віталій Кличко.
Також у заяві йдеться про те, як посилиться карантин вже з 17 березня. Віталій Кличко заявив, що в місті максимально обмежується:
Тимчасово зупиняється робота:
Нагадаємо, що коронавірус підтвердився ще у двох українців.
Раніше Зеленський скликав термінове засідання за участю Кабміну по карантинним заходам.