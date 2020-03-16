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Карантин в Україні на особливих умовах: кому почнуть привозити додому продукти

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У Києві під час карантину соціально незахищених груп населення чекає гуманітарна допомога

Карантин в Україні з 17 березня посилиться в ряді областей, включаючи Київ. Мер Віталій Кличко заявив, що з вівторка обмежиться комунікація між столицею та іншими містами, а також масові заходи, робота кафе і ресторанів, закриється багато магазинів. При цьому, з метою допомоги соціально незахищеним групам населення, буде видаватися гуманітарна допомога, яку відразу будуть привозити додому.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у своїй заяві, у першу чергу допомога буде надходити самотнім літнім людям.

"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо самотніх літніх людей харчовими продуктами та предметами першої необхідності. Їх доставлять додому", - наголосив Віталій Кличко.

Також у заяві йдеться про те, як посилиться карантин вже з 17 березня. Віталій Кличко заявив, що в місті максимально обмежується:

  • Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.
  • Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.
  • Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.
  • Не будуть працювати магазини та торгові центри. За винятком продуктових і господарських магазинів та аптек.

Тимчасово зупиняється робота:

  • Спортивних комплексів і залів.
  • Установ побутового обслуговування населення.
  • СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салонів та інших.
  • Розважальних закладів, дискотек, нічних клубів, комп'ютерних клубів.

Нагадаємо, що коронавірус підтвердився ще у двох українців.

Раніше Зеленський скликав термінове засідання за участю Кабміну по карантинним заходам.

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