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Карантин в Украине на особых условиях: кому начнут привозить домой продукты

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 18:22
Карантин в Украине на особых условиях: кому начнут привозить домой продукты
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве во время карантина социально незащищенных групп населения ждет гуманитарная помощь

Карантин в Украине с 17 марта ожесточится в ряде областей, включая Киев. Мэр Виталий Кличко заявил, что со вторника ограничится коммуникация между столицей и другими городами, а также массовые мероприятия, работа кафе и ресторанов, закроются многие магазины. При этом, с целью помощь социально незащищенным группам населения, будет выдаваться гуманитарная помощь, которую сразу будут привозить на дом.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем заявлении, в первую очередь помощь будет поступать одиноким пожилым людям.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также в заявлении говорится о том, как ужесточится карантин уже с 17 марта. Виталий Кличко заявил, что в городе максимально ограничивается:

  • Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.
  • Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
  • Работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказы на доставку еды.
  • Не будут работать магазины и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Временно останавливается работа:

  • Спортивных комплексов и залов.
  • Учреждений бытового обслуживания населения.
  • СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и других.
  • Развлекательных заведений, дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Напомним, что коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.

Ранее Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам.

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