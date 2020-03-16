Карантин в Украине на особых условиях: кому начнут привозить домой продукты

Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве во время карантина социально незащищенных групп населения ждет гуманитарная помощь

Карантин в Украине с 17 марта ожесточится в ряде областей, включая Киев. Мэр Виталий Кличко заявил, что со вторника ограничится коммуникация между столицей и другими городами, а также массовые мероприятия, работа кафе и ресторанов, закроются многие магазины. При этом, с целью помощь социально незащищенным группам населения, будет выдаваться гуманитарная помощь, которую сразу будут привозить на дом.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем заявлении, в первую очередь помощь будет поступать одиноким пожилым людям.

"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей продуктами питания и предметами первой необходимости. Их доставят домой", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также в заявлении говорится о том, как ужесточится карантин уже с 17 марта. Виталий Кличко заявил, что в городе максимально ограничивается:

Передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Работа заведений общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказы на доставку еды.

Не будут работать магазины и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Временно останавливается работа:

Спортивных комплексов и залов.

Учреждений бытового обслуживания населения.

СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и других.

Развлекательных заведений, дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Напомним, что коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.

Ранее Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам.