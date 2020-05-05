Карантин в Украине может быть до осени: в Кабмине ошарашили заявлением

Завершение карантина в Украине может произойти даже осенью
Карантин в Украине продлили до 22 мая, хотя правительство анонсировало первый этап смягчения карантинных мер уже с 11 мая. Представитель Кабинета министров Василий Мокан сообщил, что полное завершение карантина может произойти осенью, когда будут пройдены все этапы смягчения карантинных мер. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращение к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости / смертности от коронавируса", - написал Мокан.
Василий считает, что сейчас нельзя полностью отменять карантин, это приведет к вспышке заболевания COVID-19.
Он напомнил, какие изменения ждут украинцев с 11 мая:
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