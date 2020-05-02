Карантин в Украине: что нужно знать об интернет-аферах, новые схемы

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса 2020 способствует развитию различных афер в интернете. Поэтому важно знать, как им противостоять. Например, если вы перечислили деньги за товар, но ничего не получили, то есть смысл звонить на горячую линию своего банка.

Если деньги уже переведены вашим банком, то можно сразу связаться с банком продавца - мошенника. Узнать, что это за банк, можно по номеру карты мошенника через соответствующие сервисы в интернете.

Банк получателя может потребовать от вас определенных действий: например, явиться в офис службы безопасности и написать письменное заявление о мошенничестве с предоставлением копий соответствующих доказательств.

В некоторых случаях, когда банк плательщика и продавца совпадает и, по мнению службы безопасности, достаточно доказательств мошенничества, банк может сразу заблокировать карту мошенника на несколько дней для сохранения возможности возврата денег, если факт мошенничества будет подтвержден. Однако такое блокирование - редкость.

Рекомендуется приготовить как можно большее количество доказательств факта мошенничества: распечатки объявления, переписка, распечатки платежных документов, аудио- или видеозаписи общения с мошенником.

Ранее сообщалось о том, что мошенники посылали людям СМС-сообщения якобы от ПриватБанка, в которых предлагали помощь от государства. Чтобы получить 800 гривен, людям предлагалось отправить номер своей карты, срок ее действия и CVV-код. С помощью этих данных злоумышленники получали доступ к деньгам украинцев.