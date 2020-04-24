Карантин в Украине начнут ослаблять 11 мая: что сделают первым делом

В Украине 11 мая начнут ослаблять карантин (фото: РБК-Украина)

Глава Минздрава рассказал, как в Украине будут ослаблять карантин

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта, на днях решением Кабмина его продлили до 11 мая из-за быстрого распространения инфекции. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране уже планируют стратегию плавного выхода из карантинных мер. Об этом он сообщил в программе "Право на власть".

По словам главы Минздрава, первое, с чего начнут - это снятие ограничение с оптовой и розничной торговли. Потом разрешат людям посещать парки и скверы, откроют парикмахерские и салоны красоты.

"Мы должны готовиться к выходу из карантина и приводить свои объекты, которые будут открываться в ближайшее время на первом этапе. Мы готовимся, например, к 11 мая, где будет завершен карантин, но карантин будет не так, чтобы все вышли. Так, парки должны быть открыты, парикмахерские возможно будут открыты, оптовая и розничная торговля будет полностью открыта. Но в определенных условиях, мы должны готовиться и жить в новых условиях", - сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в стране ожидается два пика заболеваемости коронавирусом - первый в конце апреля, а второй в период с 3 по 8 мая. По его словам, эти данные основаны на расчетах Национальной академии наук Украины.

Кроме того, в Минздраве вспышку COVID-19 ожидают через 5-10 дней после Пасхи (24-29 апреля). Это обосновано тем, что во время пасхальных праздников многие граждане нарушили условия карантина и посещали массовые богослужения.

Как мы ранее писали, в Украине могут запустить массовое тестирование на коронавирус.