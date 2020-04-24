Карантин в Україні почнуть послаблювати 11 травня: що зроблять першим ділом

В Україні 11 травня почнуть послаблювати карантин (фото: РБК-Україна)

Голова МОЗ розповів, як в Україні будуть послаблювати карантин

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, днями рішенням Кабміну його продовжили до 11 травня через швидке поширення інфекції. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в країні вже планують стратегію плавного виходу з карантинних заходів. Про це він повідомив у програмі "Право на владу".

За словами глави МОЗ, перше, з чого почнуть - це зняття обмеження з оптової та роздрібної торгівлі. Потім дозволять людям відвідувати парки та сквери, відкриють перукарні та салони краси.

"Ми повинні готуватися до виходу з карантину і приводити свої об'єкти, які будуть відкриватися найближчим часом на першому етапі. Ми готуємося, наприклад, до 11 травня, де буде завершено карантин, але карантин буде не так, щоб всі вийшли. Так, парки повинні бути відкриті, перукарні можливо будуть відкриті, оптова та роздрібна торгівля буде повністю відкрита. Але в певних умовах, ми повинні готуватися і жити в нових умовах", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в країні очікується два піки захворюваності коронавірусом - перший в кінці квітня, а другий в період з 3 по 8 травня. За його словами, ці дані засновані на розрахунках Національної академії наук України.

Крім того, у МОЗ спалах COVID-19 очікують через 5-10 днів після Великодня (24-29 квітня). Це обґрунтовано тим, що під час великодніх свят багато громадян порушили умови карантину і відвідували масові богослужіння.

Як ми раніше писали, в Україні можуть запустити масове тестування на коронавірус.