Карантин в Украине могут ужесточить: что известно

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Главный санитарный врач Украины пригрозил ужесточением карантинных мер

Карантин в Украине был введен с целью недопущения распространения коронавируса по стране. Изначально карантин должен был продолжаться до 3 апреля, но власти пересмотрели эту дату и продлили его до 24 апреля. По состоянию на 27 марта, количество заразившихся COVID-2019 начало резко увеличиваться и достигло 218 человек, 6 человек уже погибло.

Медики заявили о том, чтобы пересмотреть для украинцев карантинные меры. Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации намерен пересмотреть карантинные меры.

"Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая", - заявил Ляшко и добавил, что штаб уже отдал поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут приезжать домой и брать образцы на анализ. В такие бригады будут входить: водитель и медработники.

Он отметил, что будет пересмотрен график работы продуктовых рынков, и работать смогут только те, которые придерживаются санитарных норм и противоэпидемических мер.

Ляшко рассказал, что в Украине больше всего болеют коронавирусом люди в возрасте от 30 до 49 лет – это почти 38% всех заболевших. Молодежь до 20 лет – это 17%, от 50 до 65 лет – 30%, а старше 65 лет – всего 6%.

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава и правительства и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет пренебрежительно относятся к ситуации, которая нависла над всем миром… Ми предприняли превентивные меры намного раньше, чем страны ЕС, ваша задача – соблюдать то, что вам рекомендуют. Без этого ни один метод не сработает. Дальше только будут жесткие превентивные меры", - резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сделал важное заявление о чрезвычайном положении.