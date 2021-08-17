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Карантин в Украине могут усилить: в Минздраве объяснили, при каких условиях

Автор: Людмила Жукова

Карантин в Украине могут усилить, если заболеваемость коронавирусом будет расти, а количество тестирований будет падать.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что вся страна вернется к "желтому" уровню, если на протяжении трех дней будет фиксироваться хоть один такой признак:

  • количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - более 75;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 4 процента;
  • количество тестирования методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
  • наличие оснований для установления красного уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.

"Оранжевый" уровень будет введен в случае, если:

  • Будет загруженность коек с кислородом в области превысит 65 процентов.

  • Количество госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него будет более 60 на 100 тысяч населения за семь дней.

  • Коефициент выявленных случаев с помощью ПЦР или экспресс-тестов превысит 20 процентов.

  • Будет наблюдаться рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущей неделей более чем на 50 процентов.

Напомним, что сейчас в стране действует адаптивній карантин до 1 октября 2021 года.

Как мы писали ранее, в Минобразования рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

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