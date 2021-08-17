Карантин в Украине могут усилить: в Минздраве объяснили, при каких условиях

Карантин в Украине могут усилить, если заболеваемость коронавирусом будет расти, а количество тестирований будет падать.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что вся страна вернется к "желтому" уровню, если на протяжении трех дней будет фиксироваться хоть один такой признак:
"Оранжевый" уровень будет введен в случае, если:
Будет загруженность коек с кислородом в области превысит 65 процентов.
Количество госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него будет более 60 на 100 тысяч населения за семь дней.
Коефициент выявленных случаев с помощью ПЦР или экспресс-тестов превысит 20 процентов.
Будет наблюдаться рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущей неделей более чем на 50 процентов.
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