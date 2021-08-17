Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ пояснили, за яких умов

Карантин в Україні можуть посилити, якщо захворюваність коронавірусом зростатиме, а кількість тестувань падатиме.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Відзначається, що вся країна повернеться до "жовтого" рівня, якщо протягом трьох днів буде фіксуватися хоч одна така ознака:
"Помаранчевий" рівень буде введений в разі, якщо:
Буде завантаженість ліжок з киснем в області перевищить 65 відсотків.
Кількість госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього буде понад 60 на 100 тисяч населення за сім днів.
Коефіцієнт виявлених випадків за допомогою ПЛР або експрес-тестів перевищить 20 відсотків.
Спостерігатиметься зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж на 50 відсотків.
Як ми писали раніше, в Міносвіти розповіли, як навчатимуться діти з 1 вересня.