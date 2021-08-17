Карантин в Україні можуть посилити: у МОЗ пояснили, за яких умов

Відзначається, що вся країна повернеться до "жовтого" рівня, якщо протягом трьох днів буде фіксуватися хоч одна така ознака:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів - понад 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2) - понад 4 відсотки;

кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше 300;

наявність підстав для встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

"Помаранчевий" рівень буде введений в разі, якщо:

Буде завантаженість ліжок з киснем в області перевищить 65 відсотків.

Кількість госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього буде понад 60 на 100 тисяч населення за сім днів.

Коефіцієнт виявлених випадків за допомогою ПЛР або експрес-тестів перевищить 20 відсотків.

Спостерігатиметься зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж на 50 відсотків.

Нагадаємо, що зараз в країні діє адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року.