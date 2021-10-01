Карантин в Украине могут отменить: Ляшко уточнил детали

Карантин в Украине из-за коронавируса могут отменить совсем. Но есть условие - для этого в стране должны получить прививки 70% граждан.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
"Если мы дойдем до вакцинации 70% взрослого населения, то мы можем повторить позитивный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантинные ограничения и, несмотря на цифры, их система здравоохранения спокойно справляется”, - сказал Ляшко.
По словам министра здравоохранения, сейчас не идет речь о вакцинации детей и подростков. Говорится только о прививках для взрослого населения, несмотря на то, что производители некоторых препаратов разрешили применять их для детей от 12 лет.
На этом же брифинге Ляшко оценил вероятность тотального локдауна в стране. Он считает, что для этого пока никаких предпосылок нет. По его словам, говорить о том, что страна приближается к красному уровню - рано.
"О жестком карантине или локдауне речь не идет", - сообщил он.