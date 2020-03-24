Карантин в Україні: люди можуть залишитися без готівки

Українці можуть залишитися без готівкових грошей (Колаж РБК-Україна)

Національний банк запропонував перевести усі державні виплати у безготівкову форму

Карантин в Україні через коронавіруса введений в Україні з 12 березня, попередньо до 3 квітня. На цей період Національний банк України запропонував перевести державні виплати в безготівковий розрахунок. НБУ з цією ідеєю звернеться до Кабінету міністрів України та органів місцевого самоврядування.

Нацбанк пропонує "перевід всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - одержувачів грошової допомоги тощо з коштів державного та місцевих бюджетів - на отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат і субвенцій па виплату виключно у безготівковій формі на банківські рахунки за відкритими для них банківськими картками".

"Готівка потенційно може бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як ми раніше писали, коронавірус може негативно вплинути на економічну ситуацію в Україні, але дефолт експерти не пророкують. Нацбанк просить українців не панікувати і не планує вводити валютні обмеження.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара з урахуванням впливу епідемії коронавіруса на світовий ринок.