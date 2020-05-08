Карантин в Украине: какой бизнес больше всего пострадал

Карантин в Украине был введен из-за пандемии коронавируса. Уже почти два месяца закрыты торговые центры, крупные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты и многое другое. В начале мая карантин снова продлили, теперь до 22 мая. Однако с 11 мая его начнут ослаблять и разрешат работу некоторым торговым точкам.

В частности, с 12 мая откроются салоны красоты, парикмахерские, непродовольственные магазины, летние площадки ресторанов и кафе. Частным предпринимателям придется соблюдать все правила работы в карантине. Однако после окончания карантина работать смогут не все, так как мелкий и средний бизнес понес за два месяца колоссальные убытки.

Как подсчитали в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), каждый пятый предприниматель в Украине задумался о закрытие своего бизнеса. Треть ресторанов после карантина не откроется.

Менеджер проекта ЕБА Unlimit Ukraine Елена Эро рассказала в комментарии для издания "Сегодня", кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса в Украине.

Она отметила, что в первую очередь это коснулось тех бизнесменов, которые не смогли перевести свою деятельность в онлайн. В особой зоне риска оказался малый бизнес, у которого нет ни запаса прочности на такие форс-мажоры, ни налаженных бизнес-процессов. Кроме того, мелкий бизнес напрямую зависит от изменения потребительского поведения.

"По результатам опроса, каждый пятый бизнес рассматривает вариант закрытия из-за карантина. Почти треть, а именно 31% предпринимателей сообщили о сокращении персонала, а еще 41% – об уменьшении заработной платы сотрудникам", - отметила Елена Эро.

Глава правления ОО "Ассоциация представителей малого и среднего бизнеса города Киева" Максим Тютюнников добавил, что бизнесменам придется принять решение о закрытии бизнеса, так как после карантина они не смогут вернуться на нужный уровень доходов.

"Предприниматели, к сожалению, многие закрываются. Бизнес не верит, что после отмены карантина уровень продаж вернется на тот же уровень, что раньше. Платежеспособность населения падает. Больше всех пострадали те, кто работает в сфере обслуживания (рестораны, кафе), туристическом бизнесе, а также — фермеры. Думаю, только 50% малого бизнеса смогут возобновить свою работу — это в первую очередь те, у кого есть финансовая подушка, а также своя, наработанная годами, база постоянных клиентов", - объяснил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, сколько ресторанов не переживут карантин в Украине.