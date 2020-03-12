Карантин в Украине: каких изменений ожидать и что будет дальше

Карантин в Украине из-за коронавируса общенационального характера будет вводиться с 12 марта. Украинцам сообщили, какие изменения их ожидают, а также рассказали о мерах предосторожности.

Кабинетом Министров Украины уже принято решение о карантине для учебных заведений сроком на три недели, а также об ограничении на проведение в Украине массовых мероприятий, в которых участие принимают более двухсот человек. Об этом сообщает издание "Сегодня"

"Это не касается мероприятий государственного значения. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей", - сообщили в пресс-службе Кабмина.



В Минздраве сообщают, что на данный момент в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Этот человек изолирован, а у лиц, которые контактировали с ним, проблем со здоровьем обнаружено не было.

"Что касается работы подразделений полиции, сотрудников ГСЧС, то у них есть специализированные режимы. Для понимания - любые противоэпидемические мероприятия, такие как карантин, обсервация, которые вводятся на определенной территории. Для этого есть силы обеспечения. Так вот, в работе этих сил обеспечения не вводятся такие меры, потому что они должны организовывать такие мероприятия, – добавили в Минздраве.

Сообщается, что военнослужащие пограничного ведомства используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые перчатки. В наличии имеются респираторы, защитные очки, костюмы и антисептики. К тому же, пополнение запасов происходит постоянно.

В аэропортах пограничники также проверяют температуру у каждого прилетевшего пассажира, поэтому поднимать панику не стоит.

К тому же, мы писали, украинка из Китая утверждает, что эпидемия коронавируса идет на спад.

Напомним, в сети показали снимки по которым можно проследить, как выглядят легкие умершего от коронавируса.