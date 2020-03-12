Карантин в Україні: яких змін очікувати і що буде далі

Карантин в Україні через коронавірус загальнонаціонального характеру буде вводитися з 12 березня. Українцям повідомили, які зміни на них чекають, а також розповіли про запобіжні заходи.

Кабінетом Міністрів України вже прийнято рішення про карантин для навчальних закладів терміном на три тижні, а також про обмеження на проведення в Україні масових заходів, в яких беруть участь більше двохсот чоловік. Про це повідомляє видання "Сьогодні"

"Це не стосується заходів державного значення. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, але без глядачів", - повідомили в прес-службі Кабміну.



У МОЗ повідомляють, що на даний момент в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом. Ця людина ізольована, а в осіб, які контактували з нею, проблем зі здоров'ям виявлено не було.

"Що стосується роботи підрозділів поліції, співробітників ДСНС, то у них є спеціалізовані режими. Для розуміння - будь-які протиепідемічні заходи, такі як карантин, обсервація, які вводяться на певній території. Для цього є сили забезпечення. Так от, в роботі цих сил забезпечення не вводяться такі заходи, тому що вони повинні організовувати такі заходи, – додали в МОЗ.

Повідомляється, що військовослужбовці прикордонного відомства використовують безконтактні пірометри, медичні маски і одноразові рукавички. В наявності є респіратори, захисні окуляри, костюми та антисептики. До того ж, поповнення запасів відбувається постійно.

В аеропортах прикордонники також перевіряють температуру у кожного пасажира, що прилетів, тому піднімати паніку не варто.

До того ж, ми писали, українка з Китаю стверджує, що епідемія коронавіруса йде на спад.

Нагадаємо, в мережі показали знімки за якими можна простежити, як виглядають легені померлого від коронавірусу.