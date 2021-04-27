Карантин в Украине: какие ограничения будут на Пасху

Пасху украинцы будут праздновать снова в условиях пандемии. Однако правительство решило не вводить дополнительные ограничения на праздники. В Минздраве дали рекомендации о посещении церквей на Пасху и попросили жителей Украины строго их придерживаться.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 апреля.

Глава Минздрава сообщил, что правительство встретилось с Советом церквей и религиозных организаций, чтобы скоординировать рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Киеве могут принять решение о выходе из "красной зоны".

А также мы рассказывали о том, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о следующей волне коронавируса в Украине и назвал даты.