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Карантин в Украине: какие ограничения будут на Пасху

Автор: Анна Шиканова

Пасху украинцы будут праздновать снова в условиях пандемии. Однако правительство решило не вводить дополнительные ограничения на праздники. В Минздраве дали рекомендации о посещении церквей на Пасху и попросили жителей Украины строго их придерживаться.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 27 апреля.

Глава Минздрава сообщил, что правительство встретилось с Советом церквей и религиозных организаций, чтобы скоординировать рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху.

Какие ограничения будут действовать

  • Продолжительность богослужений рекомендуют сократить.
  • Двери в храмах и ворота возле церквей зафиксировать, чтобы они оставались открытыми.
  • При совершении обрядов временно запретить физические контакты: поцелуи икон, крестов и святынь.
  • Исключить посещение служб пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями по максимуму.
  • На богослужениях и обрядах рекомендуется присутствие по одному члену семьи.
  • Во время обряда освящения пасхальных корзин необходимо быть в маске.
  • На праздничные выходные рекомендуется ограничить контакты.
  • Избегать массовых скоплений людей, носить маски и соблюдать личную гигиену.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Киеве могут принять решение о выходе из "красной зоны".

А также мы рассказывали о том, что глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев о следующей волне коронавируса в Украине и назвал даты.

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