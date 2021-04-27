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Карантин в Україні: які обмеження будуть на Великдень

Автор: Анна Шиканова

Великдень українці святкуватимуть знову в умовах пандемії. Однак уряд вирішив не вводити додаткові обмеження на свята. У МОЗ дали рекомендації про відвідування церков на Великдень і попросили жителів України суворо їх дотримуватися.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 27 квітня.

Глава МОЗ повідомив, що уряд зустрівся з Радою Церков і релігійних організацій, щоб скоординувати рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень.

Які обмеження діятимуть

  • Тривалість богослужінь рекомендують скоротити.
  • Двері в храмах і ворота біля церков зафіксувати, щоб вони залишалися відкритими.
  • При здійсненні обрядів тимчасово заборонити фізичні контакти: поцілунки ікон, хрестів і святинь.
  • Виключити відвідування служб літніми людьми та людьми з хронічними захворюваннями по максимуму.
  • На богослужіннях та обрядах рекомендується присутність по одному члену сім'ї.
  • Під час обряду освячення великодніх кошиків необхідно бути в масці.
  • На святкові вихідні рекомендується обмежити контакти.
  • Уникати масових скупчень людей, носити маски та дотримуватися особистої гігієни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Києві можуть прийняти рішення про вихід з "червоної зони".

А також ми розповідали про те, що глава МОЗ Максим Степанов попередив українців про наступну хвилю коронавірусу в Україні та назвав дати.

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