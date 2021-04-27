Карантин в Україні: які обмеження будуть на Великдень

Великдень українці святкуватимуть знову в умовах пандемії. Однак уряд вирішив не вводити додаткові обмеження на свята. У МОЗ дали рекомендації про відвідування церков на Великдень і попросили жителів України суворо їх дотримуватися.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 27 квітня.

Глава МОЗ повідомив, що уряд зустрівся з Радою Церков і релігійних організацій, щоб скоординувати рекомендації щодо дотримання карантинних обмежень на Великдень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Києві можуть прийняти рішення про вихід з "червоної зони".

А також ми розповідали про те, що глава МОЗ Максим Степанов попередив українців про наступну хвилю коронавірусу в Україні та назвав дати.