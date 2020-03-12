Карантин в Украине: каким будет график поездов Укрзализныци

В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда в условиях карантина
В Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса во всем мире. Украинские авиакомпании массово отменяют рейсы в наиболее зараженные страны, в большинстве крупных городов страны учебные заведения отправили на вынужденные каникулы и отменили все массовые мероприятия.
В пресс-службе Укрзализныци рассказали, как будут курсировать поезда в период карантина в стране и какие проводятся меры для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.
"Укрзализныця работает в штатном режиме. Отправление пассажирских поездов осуществляется в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения поездов", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что с целью недопущения в Украине коронавируса COVID-2019 проводится оперативный план мероприятий.
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