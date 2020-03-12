Карантин в Україні: яким буде графік поїздів Укрзалізниці

В Укрзалізниці розповіли, як будуть курсувати поїзди в умовах карантину
В Україні ввели карантин через пандемію коронавірусу у всьому світі. Українські авіакомпанії масово скасовують рейси в найбільш заражені країни, у більшості великих міст країни навчальні заклади відправили на вимушені канікули та скасували всі масові заходи.
У прес-службі "Укрзалізниці" розповіли, як будуть курсувати поїзди у період карантину в країні і які проводяться заходи для того, щоб мінімізувати поширення коронавірусу.
"Укрзализниця працює в штатному режимі. Відправлення пасажирських поїздів здійснюється згідно з технологічним процесом і згідно з розкладом руху поїздів", - сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що з метою недопущення в Україні коронавірусу COVID-2019 проводиться оперативний план заходів.
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