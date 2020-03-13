Карантин в Украине: как будет работать Укрпочта и Новая почта

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. В стране из-за этого запрещены любые массовые мероприятия, закрыты школы и детские сады, также запрещены сборища людей более 200 человек. Как будет работать "Укрпочта" и "Новая почта" читайте в материале Styler.

На сайте "Укрпочты" появилось официальное заявление, что предприятие будет работать в своем обычном режиме. Предприятие будет доставлять по Украине пенсии и денежные выплаты; принимать и доставлять посылки и другие отправления. Единственное - в некоторых отделениях возможно будет нехватка персонала в связи с карантином. Укрпочта отметила, что при риске для сотрудников может пересматривать режим работы отделений и список доступных для населения услуг.

Отметим, что во всех отделениях есть медицинские маски и респираторы в случае необходимости. Если у почтальона возникают какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, работодатель рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации.

Как сообщает пресс-служба "Новой почты", все отделения будут работать в штатном режиме. Во всех отделениях обрудовали станции по дезинфекции рук, там стали чаще убирать, с помощью дезинфицирующих средств, сотрудникам предоставили инструкции о профилактике распространения вируса. Кстати, перед началом смены водители и сотрудники терминалов проходят медосмотр.

Также с 16 марта всех курьеров обеспечат медицинскими масками и антисептическими перчатками. Все работники компании перед работой будут мерять температуру.

Как мы ранее писали, в пресс-службе Укрзализныци рассказали, как будут курсировать поезда в период карантина в стране и какие проводятся меры для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.