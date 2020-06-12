Карантин убил сотни тысяч предприятий: за сколько можно купить готовый бизнес

Купить бизнес в Украине стало очень дешево (коллаж: РБК-Украина)

Стоимость бизнеса в Украине стала аномально низкой

Купить бизнес в Украине теперь стоит намного меньше. Связано это с тем, что из-за карантина более 300 тысяч предприятий прекратили свою деятельность и разорились. Теперь бывшие предприниматели продают готовый бизнес по очень низким ценам.

На сайтах объявлений значительно увеличилось количество предложений по продаже бизнеса. И многие предприниматели прямо пишут: причина — карантин.

"Реально этот карантин затянулся, выжали все, что можно было достать. В общем, честно, просто финансовые причины. Надо зарывать ямы, которые образовались в эти месяцы. Ну, никто не ожидал, что будет так", — делится мужчина, передает ТСН.

Предложения о покупке бизнеса разнообразны. Это и магазины, и салоны красоты, и СТО и даже стоматологии:

Цены за продуктовый магазин в областном центре стартуют, в среднем, от 1500 долларов.

Кафе - от 4 тысяч.

Цветочная лавка - 2000 и выше.

Пустой киоск можно приобрести от 1000 долларов.

Специалисты объясняют, что карантин в современном виде — это и сам экономический кризис. И законы в них одинаковы.

"Это зеленый свет для того, чтобы, "а", перекупать лучший персонал, потому что сейчас основное конкурентное преимущество — это люди. То есть перекупать лучших людей на меньшие зарплаты. Сейчас конкуренция на рынке сужается и тот, кто был самый сильный - поглощает всех своих меньших конкурентов", — говорят эксперты.

При этом сообщается, что ранее эксперты предрекли Украине выход к докризисным показателям только во втором полугодии 2021 года.

Напомним, что ранее врач дал прогноз по коронавирусу в Украине. По его мнению, летом в стране заразится больше людей, чем в весенний период.

Ранее мы также сообщали, что во Львове предприниматели вышли на протест из-за карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна