Карантин вбив сотні тисяч підприємств: за скільки можна купити готовий бізнес

Купити бізнес в Україні стало дуже дешево (колаж: РБК-Україна)

Вартість бізнесу в Україні стала аномально низької

Купити бізнес в Україні тепер коштує набагато менше. Пов'язано це з тим, що через карантин понад 300 тисяч підприємств припинили свою діяльність і розорилися. Тепер колишні підприємці продають готовий бізнес за дуже низькими цінами.

На сайтах оголошень значно збільшилася кількість пропозицій з продажу бізнесу. І багато підприємців прямо пишуть: причина — карантин.

"Реально цей карантин затягнувся, вичавили все, що можна було дістати. Загалом, чесно, просто фінансові причини. Треба закопувати ями, які утворилися в ці місяці. Ну, ніхто не очікував, що буде так", — ділиться чоловік, передає ТСН.

Пропозиції про покупку бізнесу різноманітні. Це і магазини, і салони краси, і СТО і навіть стоматології:

Ціни за продуктовий магазин в обласному центрі стартують в середньому від 1500 доларів.

Кафе - від 4 тисяч.

Квіткова крамниця - 2000 і вище.

Порожній кіоск можна придбати від 1000 доларів.

Фахівці пояснюють, що карантин в сучасному вигляді — це та сама економічна криза. І закони в них однакові.

"Це зелене світло для того, щоб, "а", перекуповувати кращий персонал, тому що зараз основна конкурентна перевага — це люди. Тобто перекуповувати кращих людей на менші зарплати. Зараз конкуренція на ринку звужується і той, хто був найсильніший - поглинає всіх своїх менших конкурентів", — кажуть експерти.

При цьому повідомляється, що раніше експерти напророкували Україні вихід до докризових показників тільки в другому півріччі 2021 року.

Нагадаємо, що раніше лікар дав прогноз по коронавірусу в Україні. На його думку, влітку в країні заразиться більше людей, ніж у весняний період.

Раніше ми також повідомляли, що у Львові підприємці вийшли на протест через карантин.

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Автор: Киселева Анна