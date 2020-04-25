Карантин может привести к печальным последствиям: эксперт назвал главные факторы

Карантин в Украине введен в связи с пандемией коронавируса. Его уже дважды продолжили, теперь до 11 мая и с 6 апреля в стране начали действовать более жесткие карантинные меры.

Как объясняют медики, своевременное введение карантина в Украине помогло избежать большого количества инфицированных и погибших и уберегло украинцев от развития пандемии как в других странах.

Однако ограничительные меры и отсутствие работы у украинцев могут привести к более печальным последствиям, таким как деградация экономической и общественной деятельности в Украине. Как отмечает политолог Даниил Богатырев в комментарии для ГолосUA, правительство может не справиться с такими последствиями.

"Я думаю, кризис будет для нашей экономики большим ударом. Самые оптимистичные прогнозы, которые мне приходилось видеть, предполагают падение украинской экономики на 8 % за год. Есть прогнозы еще хуже. Много будет зависеть от того, как долго продлится карантин, который фактически парализует деятельность наших предприятий, нашей экономики. Ничего хорошего от этого ждать не стоит. Кроме того, у нас возвратились из-за рубежа сотни тысяч заробитчан, по некоторым оценкам их до миллиона, а может и больше. Эти люди не факт, что выедут обратно, не факт, что Европа их обратно пустит. Им придется искать здесь какое-то применение и это станет настоящим вызовом для государства. Они съедутся в города, начнут люмпенизироваться, плодить криминал и прочие порочные социальные явления. Я считаю, наше государство не способно будет с этим справиться, это будет большой проблемой", - высказал свое мнение эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики заявляют о том, что в Украине необходимо открыть кафе и рестораны.