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Карантин не поможет: в сети опубликовали эпичное фото из Киева

Автор: Людмила Жукова

В сети показали фото забитой киевской маршрутки

В Киеве в карантин продолжают ездить забитые людьми маршрутки. О социальной дистанции речи не идет. Так, на странице Киев Оперативный в Facebook показали фото, где можно увидеть єто своими глазами. Снимок сделан на Дарнице.

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"Разве "карантин выходного дня" сможет помочь, если в будние дни никакие ограничения не действуют?" - написал под фотографией автор поста.

В Киеве ездят забитые людьми маршрутки

На фото можно увидеть, как люди в масках стоят на остановке в ожидании транспорта. Очередь очень большая, а в самой маршрутке люди стоят даже на ступеньках.

В комментариях украинцы попросили не нагнетать, а отметили, что людям нужно как-то добираться на работу.

  • Щоб обмеження виконувались потрібно перш за все вивести більше одиниць громадського транспорту, без обліку маршруток.Тому подібні пости не допомагають, але підігрівають істерію нашої сьогоднішньої реальності.
  • Треба що б транспорт працював у нормальному режимі,а то скоро взагалі через вікно впускати будуть.
  • Що ви пропонуєте, вдома сидіти ??На роботу не ходити ? Родину не годувати?
  • Що за закиди? А людям як на роботу їхати?

Как мы ранее сообщали, чем больше случаев коронавируса, тем более агрессивно украинцы заставляют своих соотечественников носить маски.

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