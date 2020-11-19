Карантин не поможет: в сети опубликовали эпичное фото из Киева

В сети показали фото забитой киевской маршрутки
В Киеве в карантин продолжают ездить забитые людьми маршрутки. О социальной дистанции речи не идет. Так, на странице Киев Оперативный в Facebook показали фото, где можно увидеть єто своими глазами. Снимок сделан на Дарнице.
"Разве "карантин выходного дня" сможет помочь, если в будние дни никакие ограничения не действуют?" - написал под фотографией автор поста.
В Киеве ездят забитые людьми маршрутки
На фото можно увидеть, как люди в масках стоят на остановке в ожидании транспорта. Очередь очень большая, а в самой маршрутке люди стоят даже на ступеньках.
В комментариях украинцы попросили не нагнетать, а отметили, что людям нужно как-то добираться на работу.
Как мы ранее сообщали, чем больше случаев коронавируса, тем более агрессивно украинцы заставляют своих соотечественников носить маски.