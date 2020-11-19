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Карантин не допоможе: в мережі опублікували епічне фото з Києва

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали фото забитої київської маршрутки

У Києві в карантин продовжують їздити забиті людьми маршрутки. Про соціальну дистанцію мова не йде. Так, на сторінці Київ Оперативний у Facebook показали фото, де можна побачити це своїми очима. Знімок зроблений на Дарниці.

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"Хіба "карантин вихідного дня" зможе допомогти, якщо в будні дні ніякі обмеження не діють?" - написав під фото автор посту.

У Києві їздять забиті людьми маршрутки

На фото можна побачити, як люди в масках стоять на зупинці в очікуванні транспорту. Черга дуже велика, а в самій маршрутці люди стоять навіть на сходах.

В коментарях українці попросили не нагнітати, а зазначили, що людям треба якось добиратися на роботу.

  • Щоб обмеження виконувались потрібно перш за все вивести більше одиниць громадського транспорту, без обліку маршруток.Тому подібні пости не допомагають, але підігрівають істерію нашої сьогоднішньої реальності.
  • Треба що б транспорт працював у нормальному режимі,а то скоро взагалі через вікно впускати будуть.
  • Що ви пропонуєте, вдома сидіти ??На роботу не ходити ? Родину не годувати?
  • Що за закиди? А людям як на роботу їхати?

Як ми раніше повідомляли, чим більше випадків коронавірусу, тим більш агресивно українці змушують своїх співвітчизників носити маски.

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