Карантин не допоможе: в мережі опублікували епічне фото з Києва

У Києві в карантин продовжують їздити забиті людьми маршрутки. Про соціальну дистанцію мова не йде. Так, на сторінці Київ Оперативний у Facebook показали фото, де можна побачити це своїми очима. Знімок зроблений на Дарниці.

"Хіба "карантин вихідного дня" зможе допомогти, якщо в будні дні ніякі обмеження не діють?" - написав під фото автор посту.

У Києві їздять забиті людьми маршрутки

На фото можна побачити, як люди в масках стоять на зупинці в очікуванні транспорту. Черга дуже велика, а в самій маршрутці люди стоять навіть на сходах.

В коментарях українці попросили не нагнітати, а зазначили, що людям треба якось добиратися на роботу.

Щоб обмеження виконувались потрібно перш за все вивести більше одиниць громадського транспорту, без обліку маршруток.Тому подібні пости не допомагають, але підігрівають істерію нашої сьогоднішньої реальності.

Треба що б транспорт працював у нормальному режимі,а то скоро взагалі через вікно впускати будуть.

Що ви пропонуєте, вдома сидіти ??На роботу не ходити ? Родину не годувати?

Що за закиди? А людям як на роботу їхати?

Як ми раніше повідомляли, чим більше випадків коронавірусу, тим більш агресивно українці змушують своїх співвітчизників носити маски.