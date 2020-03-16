Карантин в метро Киева: появилось срочное заявление

Киевский метрополитен сделал заявление в связи с карантином из-за коронавируса
Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта, но 16 марта КГГА приняло решение закрыть все непродуктовые магазины, спортзалы, катки, салоны красоты. Люди озадачились вопросом, будет ли работать киевское метро с 17 марта. На странице в Facebook подземки появилось официальное заявление по этому поводу.
В метро подчеркнули, что подземный транспорт работает без изменений в обычном режиме, но с усиленной дезинфекцией инфраструктуры. В подземке уверили, что будут информировать людей в случае изменений графика.
Также в метрополитене напомнили, что очень важно:
Напомним, что карантин в Киеве из-за коронавируса расширился и на заведения торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.
17 марта в столице перестают работать: