Карантин у метро Києва: з'явилася термінова заява

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня, а 16 березня КМДА прийняло рішення закрити всі непродуктові магазини, спортзали, катки, салони краси. Люди спантеличені питанням, чи буде працювати київське метро з 17 березня. На сторінці в Facebook підземки з'явилася офіційна заява з цього приводу.

В метро підкреслили, що підземний транспорт працює без змін у звичайному режимі, але з посиленою дезінфекцією інфраструктури. У підземці запевнили, що будуть інформувати людей у разі змін графіка.

Також у метрополітені нагадали, що дуже важливо:

По можливості залишатися вдома.

Мити руки.

Користуватись медичною маскою в людних місцях.

Звертатися до сімейного лікаря у разі симптомів коронавіруса.

Стежити за станом здоров'я і режимом дня.

Нагадаємо, що карантин в Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини і аптеки.

17 березня в столиці перестають працювати: