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Карантин у метро Києва: з'явилася термінова заява

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Київський метрополітен зробив заяву у зв'язку з карантином через коронавірус

Карантин у Києві через коронавірус діє з 12 березня, а 16 березня КМДА прийняло рішення закрити всі непродуктові магазини, спортзали, катки, салони краси. Люди спантеличені питанням, чи буде працювати київське метро з 17 березня. На сторінці в Facebook підземки з'явилася офіційна заява з цього приводу.

В метро підкреслили, що підземний транспорт працює без змін у звичайному режимі, але з посиленою дезінфекцією інфраструктури. У підземці запевнили, що будуть інформувати людей у разі змін графіка.

Також у метрополітені нагадали, що дуже важливо:

  • По можливості залишатися вдома.
  • Мити руки.
  • Користуватись медичною маскою в людних місцях.
  • Звертатися до сімейного лікаря у разі симптомів коронавіруса.
  • Стежити за станом здоров'я і режимом дня.

Нагадаємо, що карантин в Києві через коронавірус розширився і на заклади торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини і аптеки.

17 березня в столиці перестають працювати:

  • ТРЦ.
  • Кафе, ресторани, бари. Можуть приймати замовлення на доставку їжі.
  • Спортклуби і зали.
  • СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні та масажні кабінети, перукарні, тату-салони і т. п..
  • Клуби (комп'ютерні, нічні), дискотеки.
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