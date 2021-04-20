Стало известно, когда Киев выйдет из "красной" зоны: ситуация улучшилась

Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что город может покинуть "красную" карантина. Решение будет приниматься в конце этой недели.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в комментарии для издания " Сегодня ".

Он отметил, что в КГГА наблюдают за течением эпидемии в столице ежедневно. И решения о продлении карантина или определенных ограничений на пасхальные праздники будут принимать в конце этой недели.

По словам чиновника, ситуация в столице начала стабилизироваться.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", - сообщил Николай Поворозник.

После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, сможет ли столица выйти из "красной" зоны после 10 мая.