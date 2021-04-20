Стало известно, когда Киев выйдет из "красной" зоны: ситуация улучшилась
Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что город может покинуть "красную" карантина. Решение будет приниматься в конце этой недели.
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в комментарии для издания "Сегодня".
Он отметил, что в КГГА наблюдают за течением эпидемии в столице ежедневно. И решения о продлении карантина или определенных ограничений на пасхальные праздники будут принимать в конце этой недели.
По словам чиновника, ситуация в столице начала стабилизироваться.
"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город", - сообщил Николай Поворозник.
После детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, сможет ли столица выйти из "красной" зоны после 10 мая.
Одновременно с этим главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине вводить локдаун на майские праздники пока не планируется.
А ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что на Пасху в каждой области будут действовать те карантинные ограничения, которые будут установлены по региону. Дополнительного особого режима вводить в правительстве не планируют, так как наблюдается позитивная динамика и стабилизация.