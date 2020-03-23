Карантин в Киеве: как работает транспорт "для избранных" (видео)

Карантин в Киеве из-за коронавируса введен в столице с 12 марта по 3 апреля. С 23 марта действует распоряжение столичных властей пускать в наземный транспорт только определенные категории граждан. Теперь право доезжать на работу на наземном транспорте имеют только врачи, работники спецслужб и продавцы продуктовых магазинов.

С 23 марта общественный транспорт перевозит людей только со спецпропусками и удостоверением личности. На входе в салон их наличие проверяют полицейские. Если пропуска еще нет, необходимо предъявить документ, подтверждающий место работы. Кстати, проезд остается платным.

В сети появилось видео, как это процесс происходит в реальном времени. В ролике показано, как возле двери в автобус стоит полицейский и проверяет документы у входящих. Отметим, что на всех людях надеты маски, они соблюдают санитарный режим.

Как пропускают людей в общественный транспорт в Киеве (YouTube)

Как мы ранее сообщали, с 23 марта в общественном транспорте столицы смогут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы будут выдаваться сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт будет курсировать по отдельным маршрутам.