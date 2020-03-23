Транспортный карантин и новые случаи коронавируса: новости за выходние

Коллаж РБК-Украина

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине выросло до 73, Президент Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, умерла социолог Ирина Бекешкина. Подробнее о том, что произошло на выходных, 21-22 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине подтверждено 73 случая заболевания коронавирусом

В Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта. Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что это официальные результаты исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров. Больше всего случаев выявлено в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 (1 летальный).

В Минздраве выступили за введение чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава в Facebook.

По словам главы Минздрава, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.

Президент Владимир Зеленский на заседании глав ОГА и мэров городов заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Больного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали

Больного коронавирусом народного депутата Сергея Шахова сегодня, 21 марта, госпитализировали в инфекционное отделение. Об этом сообщил сам народный избранник на странице в Facebook.

По словам Шахова, по результатам рентгена у него обнаружили незначительную пневмонию.

В Киеве с 23 марта пассажирские перевозки будут только по пропускам

В Киеве с 23 марта общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии пропуска. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина. По его словам, перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий.

Опубликована схема движения пассажирского транспорта в Киеве

Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, зачем нужно носить маску

В Минздраве рассказали, что в связи с распространением коронавируса в Украине необходимо носить маску, потому что все могут быть потенциально инфицированными Covid-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что таким образом мы уменьшаем расстояние, на которое может распространяться возбудитель инфекционной болезни.

"Хирургическая маска нас не защищает от возможного инфицирования. Поэтому, когда сейчас вас просят одевать маску при вхождении в общественный транспорт, в общественные здания, это свидетельствует о том, что мы сейчас этим не защищаем вас, а защищаем от вас людей", - заявил он.

Меркель пошла на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 марта, ушла на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По информации представителя Кабинета министров Германии, у врача, который недавно делал прививки Меркель, диагностировали заражение коронавирусом. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

Кабмин одобрил продление контракта с Коболевым

Кабинет министров одобрил продление контракта с Андреем Коболевым - главой правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабмина.

Контракт с Коболевым был продлен на 4 года.

В Украине умерла социолог Ирина Бекешкина

В Украине умерла на 68 году жизни социолог, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Бекешкина также была старшим сотрудником института социологии Национальной академии наук Украины.

Киев засыпало снегом: видео и фото аномалии

В Киеве 22 марта неожиданно начал идти снег. По данным пользователей сети, аномальная для конца марта погода началась утром около 8-9 утра в разных районах. Киевляне стали делиться фотографиями и видеозаписями необычного погодного явления в социальной сети Twitter.