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Карантин в Киеве: наземный транспорт изменит схему движения

STYLERЖизнь    18.03.2020 - 08:21
Карантин в Киеве: наземный транспорт изменит схему движения
Транспорт в Киеве повторит маршрут метро (Коллаж РБК-Украина)

Из-за вспышки коронавируса в Киеве транспорт будет ходить по-другому

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует в Киеве с 12 марта до 3 апреля. 17 марта власти приняли решение закрыть метрополитен. Столичный наземный транспорт будет дублировать маршрут метро. Об этом сообщили на сайте КГГА.

Святошинско-Броварская ветка метрополитена

Станция метро "Академгородок" — станция метро "Лесная"
• Автобусные маршруты: № 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
• Троллейбусные маршруты: № 5,7, 43,50
• Трамвайные маршруты: № 1, 3, 14, 15, 18
• Маршрутное такси № 228

Сырецко-Печерская ветка метрополитена

Станция метро "Красный хутор" — станция метро "Сырец"
• Автобусные маршруты: № 51, 63, 45, 91
• Троллейбусные маршруты: № 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
• Трамвайные маршруты: № 14, 15, 18
• Маршрутное такси: № 220, 516, 155, 166, 500

Куреневско-Красноармейская ветка метрополитена

Станция метро "Героев Днепра" — станция метро "Теремки"
• Автобусные маршруты: № 19, 51, 62, 73, 72, 119
• Троллейбусные маршруты: № 11,12, 42Д, 43, 45
• Трамвайные маршруты: № 11, 12, 16, 17, 19

Напомним, что городской транспорт продолжит работать, но введены ограничения на число пассажиров - не больше 10. Частотность рейсов при этом увеличивать не планируют. Помните, что в транспорт не будут пускать без масок.

Напомним, с 12:00 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные (междугородние и межобластные) пассажирские перевозки в Украине. Вход на вокзалы ограничен, проход возможен только для пассажиров, которые хотят вернуть билеты.

Без масок пускать не будут: как будет работать транспорт в Киеве В КГГА прокомментировали возможность введения ЧП в Киеве
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