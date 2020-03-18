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Карантин у Києві: наземний транспорт змінить схему руху

STYLERЖиття    18.03.2020 - 08:21
Карантин у Києві: наземний транспорт змінить схему руху
Транспорт у Києві повторить маршрут метро (Колаж РБК-Україна)

Через спалах коронавіруса у Києві транспорт буде ходити по-іншому

Карантин у Києві через коронавірус діє в Києві з 12 березня до 3 квітня. 17 березня влади прийняли рішення закрити метрополітен. Столичний наземний транспорт буде дублювати маршрут метро. Про це повідомили на сайті КМДА.

Святошинсько-Броварська лінія метрополітену

Станція метро "Академмістечко" — станція метро "Лісова"
• Автобусні маршрути: № 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
• Тролейбусні маршрути: № 5,7, 43,50
• Трамвайні маршрути: № 1, 3, 14, 15, 18
• Маршрутне таксі № 228

Сирецько-Печерська лінія метрополітену

Станція метро "Червоний хутір" — станція метро "Сирець"
• Автобусні маршрути: № 51, 63, 45, 91
• Тролейбусні маршрути: № 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
• Трамвайні маршрути: № 14, 15, 18
• Маршрутне таксі: № 220, 516, 155, 166, 500

Куренівсько-Червоноармійська гілка метрополітену

Станція метро "Героїв Дніпра" — станція метро "Теремки"
• Автобусні маршрути: № 19, 51, 62, 73, 72, 119
• Тролейбусні маршрути: № 11,12, 42Д, 43, 45
• Трамвайні маршрути: № 11, 12, 16, 17, 19

Нагадаємо, що міський транспорт продовжить працювати, але введені обмеження на кількість пасажирів - не більше 10. Частотність рейсів при цьому збільшувати не планують. Пам'ятайте, що у транспорт не будуть пускати без масок.

Нагадаємо, з 12:00 18 березня 2020 року припиняються залізничні, авіаційні, автобусні (міжміські та міжобласні) пасажирські перевезення в Україні. Вхід на вокзали обмежений, прохід можливий лише для пасажирів, які хочуть повернути квитки.

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