Карантин хотят ужесточить еще больше: глава Киевской ОГА сделал заявление

В Киевской области действуют усиленные противоэпидемические ограничения, однако карантин могут ужесточить еще больше, так как в регионе, находящимся в "красной" зоне, ухудшается ситуация с COVID-19.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин в своем Facebook.
Чиновник возмущается, что жители области часто игнорируют ограничительные меры.
"К сожалению, каждый день профильные службы фиксируют на территории Киевщины десятки нарушений установленных карантинных норм", - пишет он.
Володин подчеркивает, что чем дольше граждане будут сознательно игнорировать правила карантина, тем стремительнее в области будет распространяться коронавирусная болезнь.
По его словам, в связи с этим власти вынуждены идти на очередное усиление противоэпидемических мероприятий.
Вопрос ужесточения карантина будут рассматривать на ближайшем заседании Киевской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
"Поэтому еще раз призываю жителей Киевщины беречься и соблюдать все карантинные нормы. От этого зависит здоровье и вас, и ваших родных", - добавил глава облгосадминистрации.
Также Володин рассказал, что в регионе продолжают фиксировать ежедневно более 800 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, увеличивается количество инфицированных, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержки. Также в области высокая смертность от осложнений, вызванных коронавирусом.
Напомним, что в Киеве продлили карантин, и теперь садики, школы и кафе останутся закрытыми до 30 апреля.
Также сообщалось, что мэр города Виталий Кличко показал видео с коронавирусного отделения в детской инфекционной больнице.