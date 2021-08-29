Карантин в детских садах с 1 сентября: в Минздраве сделали важное объявление

Что изменится в карантинных ограничениях с 1 сентября 2021

Скрининг температуры у детей нужно проводить только на входе, а не каждые четыре часа. Такие же правила действуют и для педагогического персонала.

При любых признаках острой респираторной вирусной инфекции, повышении температуры тела свыше 37,2 - ребенка следует изолировать от других детей и сообщить об этом родителям.

Ребенка принимает утром и "выдает" вечером воспитатель на территории детсада (не в помещении). Исключение - если на улице плохая погода.

Маски во время занятий в группах использовать не нужно.

Термометрия, обработка и мытье рук должны проводится в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

Помещение в садике нужно обязательно проветривать перед началом работы учреждения.

На время карантина в детских садах запрещено:

проведение родительских собраний,

пребывание в помещении в уличной обуви,

мягкие игрушки.

Ограничено с 1 сентября: