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Карантин в детских садах с 1 сентября: в Минздраве сделали важное объявление

Автор: Светлана Мащенко

В карантинные ограничения и правила для детских садов внесены новые изменения. В Минздраве сделали важное объявление, разъяснив, что можно и нельзя делать педагогам, родителям, и как будут учиться дети в дошкольных заведениях с 1 сентября.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Что изменится в карантинных ограничениях с 1 сентября 2021

Скрининг температуры у детей нужно проводить только на входе, а не каждые четыре часа. Такие же правила действуют и для педагогического персонала.

При любых признаках острой респираторной вирусной инфекции, повышении температуры тела свыше 37,2 - ребенка следует изолировать от других детей и сообщить об этом родителям.

Ребенка принимает утром и "выдает" вечером воспитатель на территории детсада (не в помещении). Исключение - если на улице плохая погода.

Маски во время занятий в группах использовать не нужно.

Термометрия, обработка и мытье рук должны проводится в игровой форме и по личному примеру педагогического работника.

Помещение в садике нужно обязательно проветривать перед началом работы учреждения.

На время карантина в детских садах запрещено:

  • проведение родительских собраний,
  • пребывание в помещении в уличной обуви,
  • мягкие игрушки.

Ограничено с 1 сентября:

  • проведение совещаний или собраний.

Ранее сообщалось, что в Минздраве бьют тревогу относительно начала нового учебного года. Связано это с низкими темпами COVID-иммунизации педагогического персонала.

Также мы писали, каких изменений ждать в школах и вузах с 1 сентября и что будет с "дистанционкой".

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Министерство здравоохранения Украины