RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Карантин у дитячих садках з 1 вересня: у МОЗ зробили важливе оголошення

Автор: Світлана Мащенко

У карантинні обмеження і правила для дитячих садків внесені нові зміни. У МОЗ зробили важливе оголошення, роз'яснивши, що можна і не можна робити педагогам, батькам, і як навчатимуться діти в дошкільних закладах з 1 вересня.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Що зміниться в карантинних обмеженнях з 1 вересня 2021

Скринінг температури у дітей потрібно проводити тільки на вході, а не кожні чотири години. Такі ж правила діють і для педагогічного персоналу.

При будь-яких ознаках гострої респіраторної вірусної інфекції, підвищенні температури тіла понад 37,2 - дитину слід ізолювати від інших дітей і повідомити про це батькам.

Дитину приймає вранці і "видає" ввечері вихователь на території дитсадка (не в приміщенні). Виняток - якщо на вулиці погана погода.

Маски під час занять в групах використовувати не потрібно.

Термометрія, обробка і миття рук повинні проводиться в ігровій формі і за особистим прикладом педагогічного працівника.

Приміщення в садку потрібно обов'язково провітрювати перед початком роботи установи.

На час карантину в дитячих садках заборонено:

  • проведення батьківських зборів,
  • перебування в приміщенні у вуличному взутті,
  • м'які іграшки.

Обмежено з 1 вересня:

  • проведення нарад або зборів.

Раніше повідомлялося, що у МОЗ б'ють на сполох щодо початку нового навчального року. Пов'язано це з низькими темпами розвитку педагогічного персоналу.

Також ми писали, яких змін чекати в школах і вишах з 1 вересня і що буде з "дистанційкою".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України