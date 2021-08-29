Карантин у дитячих садках з 1 вересня: у МОЗ зробили важливе оголошення

У карантинні обмеження і правила для дитячих садків внесені нові зміни. У МОЗ зробили важливе оголошення, роз'яснивши, що можна і не можна робити педагогам, батькам, і як навчатимуться діти в дошкільних закладах з 1 вересня.
Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Скринінг температури у дітей потрібно проводити тільки на вході, а не кожні чотири години. Такі ж правила діють і для педагогічного персоналу.
При будь-яких ознаках гострої респіраторної вірусної інфекції, підвищенні температури тіла понад 37,2 - дитину слід ізолювати від інших дітей і повідомити про це батькам.
Дитину приймає вранці і "видає" ввечері вихователь на території дитсадка (не в приміщенні). Виняток - якщо на вулиці погана погода.
Маски під час занять в групах використовувати не потрібно.
Термометрія, обробка і миття рук повинні проводиться в ігровій формі і за особистим прикладом педагогічного працівника.
Приміщення в садку потрібно обов'язково провітрювати перед початком роботи установи.
Раніше повідомлялося, що у МОЗ б'ють на сполох щодо початку нового навчального року. Пов'язано це з низькими темпами розвитку педагогічного персоналу.
Також ми писали, яких змін чекати в школах і вишах з 1 вересня і що буде з "дистанційкою".