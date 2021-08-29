Карантин у дитячих садках з 1 вересня: у МОЗ зробили важливе оголошення

Що зміниться в карантинних обмеженнях з 1 вересня 2021

Скринінг температури у дітей потрібно проводити тільки на вході, а не кожні чотири години. Такі ж правила діють і для педагогічного персоналу.

При будь-яких ознаках гострої респіраторної вірусної інфекції, підвищенні температури тіла понад 37,2 - дитину слід ізолювати від інших дітей і повідомити про це батькам.

Дитину приймає вранці і "видає" ввечері вихователь на території дитсадка (не в приміщенні). Виняток - якщо на вулиці погана погода.

Маски під час занять в групах використовувати не потрібно.

Термометрія, обробка і миття рук повинні проводиться в ігровій формі і за особистим прикладом педагогічного працівника.

Приміщення в садку потрібно обов'язково провітрювати перед початком роботи установи.

На час карантину в дитячих садках заборонено:

проведення батьківських зборів,

перебування в приміщенні у вуличному взутті,

м'які іграшки.

Обмежено з 1 вересня: