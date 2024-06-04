С капустой, мясом, горохом и грибами: 5 простых рецептов зраз для обеда или ужина

Зразы - одно из самых известных блюд из картофеля в форме ромба или овала, похожее на панкейк - правда, из картофельного теста. А вот начинка может быть разнообразной - начиная от консервированного горошка до мяса.

О том, как готовить зразы с мясом, грибами и капустой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Зразы с говяжьим фаршем

Чтобы приготовить зразы с говяжьим фаршем, нужны следующие продукты:

говяжий фарш - 200 г;

мука - 3 ст. л.;

картофель - 3 шт.;

лук (маленький) - 1 шт.;

яйцо - 1 шт.;

сливочное масло - 20 г;

масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить зразы с мясом

Очистьте и измельчите лук, помойте картофель, почистите и нарежьте на кубики среднего размера. Отварите картофель в слегка подсоленной воде до готовности.

Обжарьте лук до размягчения, добавьте фарш и готовьте, постоянно перемешивая.

Для картофельного теста пересыпьте картофель в глубокую миску, добавьте сливочное масло, и перемните картофель до пюре. После этого добавьте муку, яйцо и замесите тесто.

Сформируйте из теста шарики, раскатайте их и выложите в центр начинку. Соедините края лепешки и обжарьте зразы в масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Зразы с куриной печенью

Если вы хотите приготовить зразы с куриной печенью, нужны следующие ингредиенты:

куриная печень - 250 г;

картофель - 500 г;

лук - 2 шт.

мука - 150 г;

специи - по вкусу.

Как готовить зразы с печенью

Промойте и очистьте картофель, отварите его и перемните в пюре. Переложите пюре в глубокую миску и добавьте муку и замесите тесто.

Тщательно промойте куриную печень, удалите прожилки и жир. Нарежьте на небольшие кусочки.

Очистьте и измельчите лук, поджарьте до прозрачности на разогретой сковороде. Затем добавьте печень и готовьте все примерно 15 минут, по желанию добавив специи.

Сформуйте из картофельного теста начинки зразы и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.

Зразы с квашеной капустой

Чтобы приготовить зразы с квашеной капустой, понадобятся следующие продукты:

квашеная капуста - 1 кг;

картофель - 2 кг;

мука - 4 ст. л.;

яйца - 2 шт.;

масло - 50 мл;

соль - 1 ч. л.;

перец - по вкусу.

Как готовить зразы с капустой

Слегка поджарьте или протушите квашеную капусту, переложите ее на тарелку. Помойте картофель и отварите его в мундире до готовности.

Подождите, пока картошка остынет, очистьте и перемните ее. Добавьте муку, яйца, перец и соль, размешайте до однородной консистенции и замесите тесто.

Сделайте из картофельного теста одинаковые по размеру шарики, раскатайте из них "лепешки", и выложите в центр каждой капустную начинку. Соедените края теста, сформируйте зразы и обжарьте блюдо в масле до румяной корочки с обеих сторон.

Зразы с шампиньонами

Для такого варианта блюда требуются следующие составляющие:

картофель - 1 кг;

шампиньоны - 400 г;

мука 1 ст. л.;

лук - 2 шт.;

яйца - 1 шт.;

перец - по вкусу;

соль - по вкусу;

масло - для жарки.

Как готовить зразы с грибами

Очистьте лук, измельчите и поджарьте с маслом на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Промойте шампиньоны, нарежьте на мелкие кусочки и добавьте к луку. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и жарьте до готовности.

Приготовьте картофельное тесто - для этого помойте и очистьте картофель, нарежьте на небольшие кусочки и отварите в подсоленной воде.

После этого слейте лишнюю воду и разомните картофель до состояния пюре. Добавьте муку, яйцо и тщательно перемешайте тесто.

Сформируйте из грибной начинки и теста зразы, по желанию обваляйте в панировочных сухарях. Выложите зразы на разогретую сковороду и обжарьте по 5 минут с обеих сторон.

Зразы с горохом

Если у вас есть консервированный горох, с ним можно приготовить зразы. Для них нужны:

картофель - 500 г;

яйцо - 1 шт.;

мука - 2-3 ст. л.;

картофельный крахмал - 2 ст. л.;

консервированный горошек - 1 баночка;

лук - 1 шт.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

масло - для жарки.

Как готовить зразы с горохом

Помойте картошку и сварите ее в мундире. Пока она остынет, приготовьте начинку: для этого очистьте и измельчите лук, поджарьте его с растительным маслом.

Когда лук станет золотистого цвета, добавьте консервированный горошек, посолите и поперчите. Жарьте еще несколько минут, затем перемените все до однородной консистенции.

Очистьте картофель, переведите его в глубокую миску и потолчите до состояния пюре. Добавьте муку, яйцо, крахмал, соль и перец по вкусу и замесите тесто.

Разделите тесто на одинаковые по размеру части, сформуйте лепешку, положите в центр начинку и соедините края теста. Обжарьте в масле сформированные зразы с двух сторон до золотистого цвета.