С капустой, мясом, горохом и грибами: 5 простых рецептов зраз для обеда или ужина
Зразы - одно из самых известных блюд из картофеля в форме ромба или овала, похожее на панкейк - правда, из картофельного теста. А вот начинка может быть разнообразной - начиная от консервированного горошка до мяса.
О том, как готовить зразы с мясом, грибами и капустой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Зразы с говяжьим фаршем
Чтобы приготовить зразы с говяжьим фаршем, нужны следующие продукты:
- говяжий фарш - 200 г;
- мука - 3 ст. л.;
- картофель - 3 шт.;
- лук (маленький) - 1 шт.;
- яйцо - 1 шт.;
- сливочное масло - 20 г;
- масло - для жарки;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить зразы с мясом
Очистьте и измельчите лук, помойте картофель, почистите и нарежьте на кубики среднего размера. Отварите картофель в слегка подсоленной воде до готовности.
Обжарьте лук до размягчения, добавьте фарш и готовьте, постоянно перемешивая.
Для картофельного теста пересыпьте картофель в глубокую миску, добавьте сливочное масло, и перемните картофель до пюре. После этого добавьте муку, яйцо и замесите тесто.
Сформируйте из теста шарики, раскатайте их и выложите в центр начинку. Соедините края лепешки и обжарьте зразы в масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Зразы с куриной печенью
Если вы хотите приготовить зразы с куриной печенью, нужны следующие ингредиенты:
- куриная печень - 250 г;
- картофель - 500 г;
- лук - 2 шт.
- мука - 150 г;
- специи - по вкусу.
Как готовить зразы с печенью
Промойте и очистьте картофель, отварите его и перемните в пюре. Переложите пюре в глубокую миску и добавьте муку и замесите тесто.
Тщательно промойте куриную печень, удалите прожилки и жир. Нарежьте на небольшие кусочки.
Очистьте и измельчите лук, поджарьте до прозрачности на разогретой сковороде. Затем добавьте печень и готовьте все примерно 15 минут, по желанию добавив специи.
Сформуйте из картофельного теста начинки зразы и обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
Зразы с квашеной капустой
Чтобы приготовить зразы с квашеной капустой, понадобятся следующие продукты:
- квашеная капуста - 1 кг;
- картофель - 2 кг;
- мука - 4 ст. л.;
- яйца - 2 шт.;
- масло - 50 мл;
- соль - 1 ч. л.;
- перец - по вкусу.
Как готовить зразы с капустой
Слегка поджарьте или протушите квашеную капусту, переложите ее на тарелку. Помойте картофель и отварите его в мундире до готовности.
Подождите, пока картошка остынет, очистьте и перемните ее. Добавьте муку, яйца, перец и соль, размешайте до однородной консистенции и замесите тесто.
Сделайте из картофельного теста одинаковые по размеру шарики, раскатайте из них "лепешки", и выложите в центр каждой капустную начинку. Соедените края теста, сформируйте зразы и обжарьте блюдо в масле до румяной корочки с обеих сторон.
Зразы с шампиньонами
Для такого варианта блюда требуются следующие составляющие:
- картофель - 1 кг;
- шампиньоны - 400 г;
- мука 1 ст. л.;
- лук - 2 шт.;
- яйца - 1 шт.;
- перец - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- масло - для жарки.
Как готовить зразы с грибами
Очистьте лук, измельчите и поджарьте с маслом на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Промойте шампиньоны, нарежьте на мелкие кусочки и добавьте к луку. Добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и жарьте до готовности.
Приготовьте картофельное тесто - для этого помойте и очистьте картофель, нарежьте на небольшие кусочки и отварите в подсоленной воде.
После этого слейте лишнюю воду и разомните картофель до состояния пюре. Добавьте муку, яйцо и тщательно перемешайте тесто.
Сформируйте из грибной начинки и теста зразы, по желанию обваляйте в панировочных сухарях. Выложите зразы на разогретую сковороду и обжарьте по 5 минут с обеих сторон.
Зразы с горохом
Если у вас есть консервированный горох, с ним можно приготовить зразы. Для них нужны:
- картофель - 500 г;
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 2-3 ст. л.;
- картофельный крахмал - 2 ст. л.;
- консервированный горошек - 1 баночка;
- лук - 1 шт.;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу;
- масло - для жарки.
Как готовить зразы с горохом
Помойте картошку и сварите ее в мундире. Пока она остынет, приготовьте начинку: для этого очистьте и измельчите лук, поджарьте его с растительным маслом.
Когда лук станет золотистого цвета, добавьте консервированный горошек, посолите и поперчите. Жарьте еще несколько минут, затем перемените все до однородной консистенции.
Очистьте картофель, переведите его в глубокую миску и потолчите до состояния пюре. Добавьте муку, яйцо, крахмал, соль и перец по вкусу и замесите тесто.
Разделите тесто на одинаковые по размеру части, сформуйте лепешку, положите в центр начинку и соедините края теста. Обжарьте в масле сформированные зразы с двух сторон до золотистого цвета.
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Использованные источники для подготовки материала: Shuba, Rud, YouTube-канал "Кухня в еміграції", Італійські голубці, YouTube-канал "Taisia Ukrainian".