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Капуста чи шпинат: ось який продукт корисніший для здоров'я

Капуста чи шпинат корисний для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Капуста та шпинат схожі за зовнішнім виглядом і поживністю, але ці два зелені овочі далеко не ідентичні. Один продукт містить більше користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

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