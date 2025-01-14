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Капуста или шпинат: вот какой продукт более полезен для здоровья

Капуста или шпинат полезен для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Капуста и шпинат похожи по внешнему виду и питательности, но эти два зеленых овоща далеко не идентичны. Один продукт содержит больше пользы для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

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