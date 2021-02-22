Капсулы здоровья и счастья: популярно ли среди украинок поедания плаценты

Плаценту не потребляют в сыром виде, ее варят. На Amazon даже продают кулинарные книги с рецептами приготовления плаценты. Из нее могут делать капсулы или добавлять к полосе и других напитков. Чаще всего плаценту инкапсулируют. Пред этим ее высушивают и обезвоживают.

Среди жителей Ровно пока немного желающих прибегать к таким методам преодоления послеродовой депрессии. По крайней мере из тех, кто просит забрать плаценту после родов в областном перинатальном центре, прямо о таких своих намерениях никто не заявлял.

"Иногда роженицы просят забрать плаценту. Но мотивация их - закопать во дворе под деревом. То есть мотивации, чтобы сделать капсулу и съесть - нам еще никто не говорил", - рассказала главный врач Ровенского роддома Светлана Муравская.

Врач акушер-гинеколог Артур Федоркив подтверждает чудодейственные свойства плаценты. Но не в форме "блюда".

"Поедание плаценты - это абсолютная ерунда, как по мне. На этом просто ловят хайп. Она не дает того результата, который может дать действительно медицинское применение стволовых клеток. Плацента - это гормональная бомба, которая делает много полезных дел и помогает родить, выносить хорошо ребенка", - отметил Федоркив.