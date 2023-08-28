Капає з кондиціонера у спеку: як швидко та просто вирішити проблему

Чому кондиціонер тече?

Перш за все, щоб зрозуміти, чому ваш кондиціонер протікає, треба знати основні принципи роботи системи кондиціонування повітря.

Кондиціонер спліт-системи складається з двох блоків: внутрішнього і зовнішнього. Усередині внутрішнього блоку є компонент, який називається теплообмінником, який допомагає передавати тепло чи холод між двома рідинами.

Щоразу, коли кондиціонер вмикається, теплообмінник заповнюється газом під низьким тиском, що дозволяє охолоджувати повітря. Коли газ охолоджується в теплообміннику кондиціонера, він перетворюється на воду через конденсацію, і ця вода капає та збирається в дренажному піддоні внутрішнього блоку. Потім вона тече через трубу, що з’єднує внутрішній із зовнішнім блоком кондиціонера. Видно, що вода, що тече по трубі, капає з кондиціонера.

За звичайних умов вода, що виробляється кондиціонером, відкачується належним чином без будь-яких проявів крапель, але є деякі причини, які можуть спричинити ці краплі води через пошкоджене обладнання, де воно встановлено.

Причини течії кондиціонера

Забиті дренажні трубки

Кондиціонери видаляють із повітря надмірну вологу, яка потім конденсується на холодних поверхнях усередині пристрою. Ця конденсація має стікати через дренажні трубки. Якщо вони забиті пилом, брудом чи іншими перешкодами, вода може почати накопичуватися та прориватися через витік.

Заморожені випарники

Неправильна робота кондиціонера або низький рівень холодоагенту може спричинити заморожування випарника. При розморожуванні вода може почати стікати неправильним чином.

Порушена ізоляція

Якщо ізоляція внутрішніх компонентів кондиціонера пошкоджена або неякісна, це може призвести до конденсації води та її подальшої течії.

Неправильне встановлення

Неправильно встановлений кондиціонер може мати нахил або неправильне положення, що призведе до некоректного відведення конденсату.

Вирішення проблеми

Регулярне чищення та обслуговування

Регулярно перевіряйте та чистіть дренажні трубки, а також заморожені компоненти. Це допоможе запобігти накопиченню вологи та засміченню.

Заміна фільтрів

Чисті фільтри дозволяють кондиціонеру працювати більш ефективно, зменшуючи ймовірність заморожування та, як наслідок, витікання води.

Професійне обслуговування

Періодично залучайте професійних фахівців для огляду та обслуговування кондиціонера. Вони зможуть виявити та усунути потенційні проблеми до того, як вони переростуть у серйозні поломки.

Коректне встановлення

Якщо у вас новий кондиціонер, переконайтеся, що він встановлений правильно і знаходиться в горизонтальному положенні з невеликим нахилом у бік дренажної системи.

Заміна ізоляції

За потреби замініть пошкоджені ділянки ізоляції на внутрішніх компонентах.