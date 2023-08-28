Капает вода из кондиционера в жару: как быстро и просто решить проблему

Почему кондиционер течет?

Прежде всего, чтобы понять, почему ваш кондиционер протекает, нужно знать основные принципы работы системы кондиционирования воздуха.

Кондиционер сплит-системы состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Внутри внутреннего блока есть компонент, называемый теплообменником, который помогает передавать тепло или холод между двумя жидкостями.

Каждый раз, когда кондиционер включается, теплообменник заполняется газом под низким давлением, что позволяет охлаждать воздух. Когда газ охлаждается в теплообменнике кондиционера, он превращается в воду через конденсацию и эта вода капает и собирается в дренажном поддоне внутреннего блока. Затем она течет через трубу, соединяющую внутренний с внешним блоком кондиционера. Видно, что текущая по трубе вода капает с кондиционера.

В обычных условиях вода, производимая кондиционером, откачивается должным образом без каких-либо появлений капель, но есть некоторые причины, которые могут вызвать эти капли воды из-за поврежденного оборудования, где оно установлено.

Причины течения кондиционера

Забитые дренажные трубки

Кондиционеры удаляют из воздуха избыточную влагу, которая затем конденсируется на холодных поверхностях внутри устройства. Эта конденсация должна стекать через дренажные трубки. Если они забиты пылью, грязью или другими препятствиями, вода может накапливаться и прорываться через утечку.

Замороженные испарители

Неправильная работа кондиционера или низкий уровень хладагента может вызвать замораживание испарителя. При размораживании вода может начать стекать неправильным образом.

Нарушена изоляция

Если изоляция внутренних компонентов кондиционера повреждена или некачественная, это может привести к конденсации воды и ее дальнейшей течи.

Неправильная установка

Неправильно установленный кондиционер может иметь наклон или неправильное положение, что приведет к некорректному отводу конденсата.

Решение проблемы

Регулярная чистка и обслуживание

Регулярно проверяйте и чистите дренажные трубки и замороженные компоненты. Это поможет предотвратить накопление влаги и засорение.

Замена фильтров

Чистые фильтры позволяют кондиционеру работать более эффективно, уменьшая вероятность замораживания и, следовательно, вытекания воды.

Профессиональное обслуживание

Периодически привлекайте профессиональных специалистов по осмотру и обслуживанию кондиционера. Они смогут выявить и устранить потенциальные проблемы, прежде чем они перерастут в серьезные поломки.

Корректная установка

Если у вас новый кондиционер, убедитесь, что он установлен правильно и находится в горизонтальном положении с небольшим уклоном в сторону дренажной системы.

Замена изоляции

При необходимости замените поврежденные участки изоляции на внутренних компонентах.